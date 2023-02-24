Reild Kurti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reild Kurti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reild Kurti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reild Kurti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reild Kurti 17 Ekim 2002 tarihinde Peshkopi şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reild Kurti Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Reild Kurti'nin KF Teuta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Reild Kurti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reild Kurti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reild Kurti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reild Kurti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında Akademia YL

29 Eylül 2018 yılında Footb. Rep. U17

27 Eylül 2019 yılında Footb. Rep. U19

22 Eylül 2020 yılında Football Rep

22 Ocak 2021 yılında KF Korabi

4 Ocak 2022 yılında KF Teuta

Reild Kurti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reild Kurti şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Reild Kurti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U20 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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