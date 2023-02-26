Reimo Madissoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reimo Madissoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reimo Madissoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reimo Madissoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reimo Madissoo 27 Mayıs 1998 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reimo Madissoo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reimo Madissoo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reimo Madissoo'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Reimo Madissoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reimo Madissoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2016 yılında Pärnu JK
23 Ocak 2023 yılında Pärnu Vaprus
Reimo Madissoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reimo Madissoo şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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