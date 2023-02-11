Reinaldo Alderete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinaldo Alderete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reinaldo Alderete kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reinaldo Alderete ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Reinaldo Alderete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinaldo Alderete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Reinaldo Alderete

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinaldo Alderete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinaldo Alderete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinaldo Alderete 17 Ocak 1983 tarihinde Santa Fé şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Reinaldo Andrés Alderete şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinaldo Alderete Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reinaldo Alderete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reinaldo Alderete'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reinaldo Aldereteboyu ve yaşı kaç

Reinaldo Alderete Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reinaldo Alderete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Reinaldo Alderete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinaldo Alderete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Gimnasia

1 Ağu 2009 yılında M. Petah Tikva

31 Aralık 2009 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2010 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2011 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2011 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2012 yılında Gimnasia

11 Temmuz 2012 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2013 yılında Gimnasia

10 Temmuz 2013 yılında Independiente

7 Temmuz 2014 yılında Ferro

7 Ağu 2017 yılında Agropecuario

24 Temmuz 2019 yılında Rafaela

17 Ekim 2020 yılında Sport. Belgrano

15 Ocak 2022 yılında Agropecuario

1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu

Reinaldo Alderete kimdir

Reinaldo Alderete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinaldo Alderete şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Reinaldo Alderete nereli

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