Reinaldo Mukoj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinaldo Mukoj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinaldo Mukoj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinaldo Mukoj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinaldo Mukoj 5 Eylül 2001 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinaldo Mukoj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Reinaldo Mukoj'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reinaldo Mukoj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reinaldo Mukoj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reinaldo Mukoj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinaldo Mukoj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Flamurtari FC

Reinaldo Mukoj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinaldo Mukoj şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Vlora (2017-2018), KF Oriku (2018-2019), Flamurtari FC (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.