Reiner Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reiner Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reiner Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reiner Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reiner Castro 10 Ocak 1994 tarihinde Orope, Táchira şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Reiner Alvey Castro Barrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reiner Castro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andes SM yapmaktadır. Reiner Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reiner Castro'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reiner Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reiner Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reiner Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reiner Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Caracas FC

11 Ocak 2018 yılında Wanderers

1 Şubat 2019 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2023 yılında Copiapó

Reiner Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reiner Castro şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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