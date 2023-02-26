Reinhard Reimaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinhard Reimaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinhard Reimaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinhard Reimaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinhard Reimaa 12 Kasım 1998 tarihinde Viljandi şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinhard Reimaa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reinhard Reimaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Reinhard Reimaa'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Reinhard Reimaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reinhard Reimaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reinhard Reimaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinhard Reimaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kalev Tallinn II

1 Ocak 2017 yılında Kalev U21

1 Ocak 2018 yılında Kalev

6 Şubat 2023 yılında Harju JK

Reinhard Reimaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinhard Reimaa şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reinhard Reimaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Viljandi Tulevik (-2009), Kalev Tallinn (2013-2016)

Estonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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