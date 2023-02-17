Reinhard Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinhard Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinhard Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinhard Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinhard Young 18 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Reinhard Azubuike Young şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinhard Young Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuttlesports GmbH yapmaktadır. Reinhard Young, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Reinhard Young'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reinhard Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reinhard Young isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reinhard Young Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinhard Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında GIS Academy

1 Temmuz 2020 yılında BV Essen

1 Temmuz 2021 yılında Giant Brillars

6 Şubat 2023 yılında Admira Wacker

30 Haziran 2023 yılında Giant Brillars

Reinhard Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinhard Young şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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