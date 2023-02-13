Reinier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinier 19 Ocak 2002 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Reinier Jesus Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinier Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Reinier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Reinier'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Reinier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ReinierJesus20

http://www.instagram.com/reinier.jesus/

Reinier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reinier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Reinier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Flamengo

20 Ocak 2020 yılında Real

19 Ağu 2020 yılında Dortmund

30 Haziran 2022 yılında Real

19 Ağu 2022 yılında Girona FC

30 Haziran 2023 yılında Real

Reinier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinier şuan Girona FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reinier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CR Vasco da Gama (-2011), Botafogo FR (2011–2012), Fluminense FC (2012–2013), CR Flamengo (2014–2019)

Brezilya U23 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 19 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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