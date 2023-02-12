Reinildo Mandava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinildo Mandava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reinildo Mandava kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reinildo Mandava ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Reinildo Mandava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reinildo Mandava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Reinildo Mandava

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reinildo Mandava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reinildo Mandava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reinildo Mandava 21 Ocak 1994 tarihinde Beira şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Mozambik uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Reinildo Isnard Mandava şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reinildo Mandava Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blueprivate Investimentos Lda yapmaktadır. Reinildo Mandava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Reinildo Mandava'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Reinildo Mandava Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/reinildoo17official/

Reinildo Mandavaboyu ve yaşı kaç

Reinildo Mandava Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Reinildo Mandava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Reinildo Mandava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reinildo Mandava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında LD Maputo

1 Ocak 2016 yılında Benfica B

5 Ocak 2017 yılında Fafe

30 Haziran 2017 yılında Benfica B

1 Temmuz 2017 yılında SC Covilhã

30 Haziran 2018 yılında Benfica B

8 Temmuz 2018 yılında B SAD

31 Ocak 2019 yılında LOSC Lille

30 Haziran 2019 yılında B SAD

1 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille

31 Ocak 2022 yılında Atlético Madrid

Reinildo Mandava kimdir

Reinildo Mandava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reinildo Mandava şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liga Desportiva de Maputo (2000-2010), Ferroviário Beira (2010-2012)

Reinildo Mandava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mozambik takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Reinildo Mandava nereli

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