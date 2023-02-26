Reio Laabus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reio Laabus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reio Laabus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reio Laabus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Reio Laabus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reio Laabus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Reio Laabus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reio Laabus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reio Laabus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reio Laabus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reio Laabus 14 Mart 1990 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reio Laabus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reio Laabus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 14 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Reio Laabus'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reio Laabus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reio Laabus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Reio Laabus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reio Laabus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Tammeka Tartu

1 Ocak 2012 yılında FC Flora

14 Şubat 2014 yılında JK Tammeka

4 Temmuz 2014 yılında VfR Neumünster

14 Temmuz 2015 yılında JK Tammeka

Reio Laabus kimdir

Reio Laabus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reio Laabus şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JK Tammeka

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Reio Laabus nereli

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