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Reis isminin anlamı nedir, Reis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Reis isminin anlamı; başkan, baş demektir. Bu içeriğimizde Reis isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Reis isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Reis isminin anlamı nedir, Reis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Reis isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Reis ismi ne demek, Reis ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Reis isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Reis İsminin anlamı nedir? TDK Reis anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Reis ismi başkan; küçük tekne kaptanı; lider anlamlarında bulunmaktadır. 

Reis İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Reis ismi geçmemektedir. 

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Reis isminin kökeni:

Reis ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Reis isminde 1645 kişi vardır.

Reis isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Reis isminin rengi:

Nar

Reis ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Reis isminin Harf Analizi Nedir ?

Reis ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

R : Akıllı, lider, sert

E : İletişim, duygusal karışık

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Reis isminin Numerolojisi Kaçtır?

Reis ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

R : 21

E : 6

İ : 12

S : 22

= 61 Reis İsminin Numeroloji Toplamı 61’dir.

Reis ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Reis isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Reis isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

R: 9   E: 5   İ: 9   S: 1 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Reis isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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