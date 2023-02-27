Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reis 6 Ocak 1993 tarihinde Capitão Poço şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Isnairo Reis Silva Morais şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reis'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Atlético-GO

1 Aralık 2012 yılında Remo

1 Ocak 2017 yılında Boa Esporte

8 Aralık 2017 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2019 yılında Criciúma EC

8 Ocak 2020 yılında Confiança-SE

18 Mart 2021 yılında Gwangju FC

8 Ocak 2023 yılında Jeju United

Reis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reis şuan Jeju United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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