Reisi: “İran, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olma rolünü oynamaya hazır”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "İran, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olma rolünü oynamaya hazır" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Reisi: “İran, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olma rolünü oynamaya hazır”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "İran, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olma rolünü oynamaya hazır" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede, Ermenistan-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler ve Laçin Koridoru'nun ulaşıma kapatılması nedeni ile Dağlık Karabağ bölgesindeki insani durumun ağırlaşması ve Azerbaycan güçlerinin bölgeyi kuşatması konularının görüşüldüğü belirtildi. Reisi, bölgenin tarihi sınırlarında herhangi bir gerilime ve değişikliğe karşı olduklarını söyleyerek, İran'ın yeni çatışmaların ve bölgenin jeopolitiğinde meydana gelebilecek değişikliklerin önlenmesinde etkin rol oynamaya hazır olduğu vurgusunu yaptı. İran'ın bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne destek verdiğini söyleyen Reisi, "Bölgesel sorunların bölge ülkeleri arasında diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor ve Kafkasya bölgesindeki yabancı ülkelerin varlığına ciddi şekilde karşı olduğumuzu tekrardan vurguluyoruz. İran, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yardımcı olma rolünü oynamaya hazır" dedi.

Paşinyan, Aliyev ile görüşmeye hazır

Kafkasya bölgesindeki son gelişmelere değinen Paşinyan ise İran'ın bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi, sürdürülmesi ve güçlendirilmesi hususunda her zaman etkin ve yapıcı bir rol oynadığını belirterek, Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesinde konuşlandığını ve sınırda gerilimin arttığını söyledi. Paşinyan ayrıca bölgedeki sorunların diplomatik yollarla çözülmesinin gerektiğini ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

"İran, sorunun çözümü için her iki tarafa da yardım etmeye hazır"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1- Her türlü jeopolitik değişiklik ve bölgesel sınırlar kırmızı çizgimizdir. 2- 3+3 formatı dışında bölge dışı yabancılarla işbirliği ve ortak askeri tatbikat yapmak durumu daha da karmaşık hale getiriyor. 3- İran, sorunun çözümü için her iki tarafa da yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
Son Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
Başkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmek
Başkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmek
Diyanet İşleri'nden AK Partili Metin Külünk'e dava!
Diyanet İşleri'nden AK Partili Metin Külünk'e dava!
Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü
Muharrem İnce, Meral Akşener ile görüştü
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Meral Akşener buradan ilan ediyorum diyerek, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı!
Meral Akşener buradan ilan ediyorum diyerek, İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı!
ABD ile Ermenistan ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu!
ABD ile Ermenistan ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu!
Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!
Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!