Reisuke Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reisuke Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reisuke Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reisuke Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reisuke Sato {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐藤 伶介 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reisuke Sato Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Reisuke Sato'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Reisuke Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reisuke Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reisuke Sato şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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