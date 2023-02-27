Reiya Sakata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reiya Sakata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Reiya Sakata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Reiya Sakata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.