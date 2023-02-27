Reiya Sakata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reiya Sakata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reiya Sakata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Reiya Sakata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Reiya Sakata 11 Mayıs 2004 tarihinde ---, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 阪田 澪哉 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Reiya Sakata Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Reiya Sakata'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
Reiya Sakata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Reiya Sakata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Cerezo Osaka
Reiya Sakata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Reiya Sakata şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Katsurazaka SC Jr, Uji FC Jr Yth, Higashiyama HS
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.