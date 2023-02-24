Rejan Alivoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rejan Alivoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rejan Alivoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rejan Alivoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rejan Alivoda 5 Haziran 2003 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rejan Alivoda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rejan Alivoda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rejan Alivoda'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rejan Alivoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rejan Alivoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rejan Alivoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rejan Alivoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KF Vllaznia U19

1 Temmuz 2022 yılında KF Vllaznia

Rejan Alivoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rejan Alivoda şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rejan Alivoda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Djelmnia Shkodrane (2012-2013), KF Shkodra (2013-2014), KF Vllaznia Shkodër (2014-2022)

Arnavutluk U19 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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