Rejan Thaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rejan Thaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rejan Thaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rejan Thaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rejan Thaci 7 Kasım 2003 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rejan Thaci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Rejan Thaci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rejan Thaci'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rejan Thaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rejan Thaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rejan Thaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rejan Thaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U18

17 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

4 Ağu 2022 yılında Stade Nyonnais

26 Eylül 2022 yılında Stade-Lausanne

Rejan Thaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rejan Thaci şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rejan Thaci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Lausanne-Sport

Kosova U17 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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