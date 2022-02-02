Reji Asistanı ne demek, TDK'ya göre Reji Asistanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Reji asistanı ne demek? Reji asistanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi reji asistanı kelimesi. Peki reji asistanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre reji asistanı nedir, reji asistanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

REJİ ASİSTANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Reji asistanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre reji asistanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yönetmen yardımcısı

