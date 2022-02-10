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Reji Masası ne demek, TDK'ya göre Reji Masası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Reji Masası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Reji Masası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Reji Masası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Reji Masası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Reji Masası ne demek, TDK'ya göre Reji Masası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Reji masası ne demek? Reji masası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi reji masası kelimesi. Peki reji masası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre reji masası nedir, reji masası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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REJİ MASASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Reji masası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre reji masası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rejisörün oyunu yönlendirdiği yer

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