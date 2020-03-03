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  3. Rejim uçağının F16'dan kaçtığı sıradaki telsiz konuşmalarına ulaşıldı

Rejim uçağının F16'dan kaçtığı sıradaki telsiz konuşmalarına ulaşıldı

Beşşar Esed rejimine ait bir uçağın Türk F16’sı tarafından düşürülmesinden sonra diğer rejim uçağının telsizle üslerindeki rejim askeriyle yaptığı konuşmalara ulaşıldı. Diğer pilotun yaşadığı korku dolu anlar konuşmalara saniye saniye böyle yansıdı.

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03 Mart 2020 Salı 17:12

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