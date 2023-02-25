Rejnaldo Troplini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rejnaldo Troplini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rejnaldo Troplini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rejnaldo Troplini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rejnaldo Troplini 9 Kasım 1994 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rejnaldo Troplini Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 27 Eylül 2014 tarihinde katılmıştır. Rejnaldo Troplini'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rejnaldo Troplini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rejnaldo Troplini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rejnaldo Troplini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rejnaldo Troplini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KF Teuta

31 Ocak 2014 yılında KF Laçi

27 Eylül 2014 yılında KF Erzeni

Rejnaldo Troplini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rejnaldo Troplini şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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