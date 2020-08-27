Birbirinden başarılı yapımlarla adından her dönemde söz ettiren Ay Yapım yine muhteşem bir dizi ile reyting rekorlarını kırmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği "Rekabet" dizisinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Kadronun baş rol oyuncuları ise büyük ses getirdi.

Hala yayında olan Çukur, Babil gibi başarılı dizilere ek olarak yeni yayın döneminde Şeref Sözü, Menajerimi Ara, Alevlerin Ardından gibi dizilerin yapımına başlayan Ay Yapım şimdi de "Rekabet" adlı projeyle heyecan uyandırdı.

REKABET DİZİSİ KONU

Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan Rekabet dizisi aksiyon türünde olacak. Bir hukuk bürosunda yaşanan ve rekabetle beraber yürüyen tutkulu bir aşkı anlatacak olan diziyle henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

REKABET OYUNCULARI

Rekabet adlı dizinin baş rol oyuncuları AŞK 101 dizisinde de partner olan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz olduğu iddia edildi.

REKABET HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Henüz hazırlık aşamasında olunan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı açıklanmadı.