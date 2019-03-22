Rekabet Kurumu tarafından 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. IHAAW162944-EKO/22-03-2019 - Rekabet Kurumu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

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