Rekabetçi oyuncular için yeni oyun bilgisayarı ön satışa çıktı

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, en yüksek hız ve performansa sahip olmak isteyen rekabetçi oyuncular için yeni oyun bilgisayarı Excalibur G900'ü ön satışa sundu. NVDIA'nın güçlü ekran kartları ve 240 Hz ekranı ile yüksek donanıma sahip Excalibur G900 ile oyun dünyasının en yüksek teknolojisini ve rekabet üstünlüğünü deneyimleyebileceksiniz.

Bilgisayar dünyasında oyuncular ve e-spor uzmanlarının rekabet avantajı sağlamak için mümkün olan en iyi donanıma ve performansa sahip olmak isterler. En iyi sonuçları elde etmek için en yumuşak animasyonlara, en düşük gecikmeye ve en az dikkat dağıtan efektlere ihtiyaç duyarlar. En son GPU'lar tarafından desteklenen yüksek kare hızları ve Hertz değerleri bu oyunculara rekabet üstünlüğü kazandırır. 240 Hz ekranı ve RTX ekran kartlarına sahip yeni Excalibur G900, oyuncuların ihtiyaç duyduğu tüm bu donanım ve teknolojiyi oyun severlerle buluşturuyor.

240 Hz ile oyunun kurallarını yeniden yazılıyor

Rekabetçi oyuncuların bilgisayar alırken özellikle dikkat ettiği şeylerin en başında gelen Hertz değeri, 1 saniyede ekranda gösterilen kare sayısını ifade eder. Yani ne kadar çok kare gösterilse, ekranınız o kadar hızlı anlamına gelir. Böylece rekabetçi oyunlarda önemli bir hız avantajı elde etmiş olursunuz.

Rakibiniz ekranı 60Hz, sizinki 144/240 Hz ise siz daha "fazla" görüntüyü 1 saniye içerisinde ekranda gördüğünüz için, saniye bazında avantaj elde eder ve karşınızdaki oyuncuya daha hızlı tepki vererek onu yenebilirsiniz. Ekran teknolojilerinin bu en güçlü özelliklerinden biri olan 240Hz'i şimdi Casper Excalibur G900'de deneyimleyebileceksiniz.

4ms tepkime süresi

Ekranların tepki süresi aldığınız görüntü kalitesini de direk olarak etkiler. Oyuncu ekranlarında gördüğümüz 1ms, ekrandaki piksellerin değişim hızını temsil eder. Ekranınızdaki ms değeri düşük ise, sizin oyun hızınıza yetişemeyen ekran, bulanık bir görüntü elde edecek ve ekranda oluşacak bu sorunlar nedeniyle de oyundaki başarınız etkilenecektir. Ms değeri yüksek bir ekran kullandığınızda ise piksellerin renk değiştirme süresi oldukça kısa olacağı için böyle bir sorunla karşılaşmazsınız.

Sadece 4ms tepkime süresi ile muazzam akıcı ekran geçişlerine sahip olacağınız Excalibur G900 ile saniye başına düşen kare sayısını artırarak oyun sırasında ultra hızda oynamanız mümkün olacak ve rekabetçi oyunlarda bir adım önde olacaksınız.

GTX ve RTX ekran kartları

Excalibur G900 oyun bilgisayarı ihtiyacınız olan performansa göre birbirinden güçlü ekran kartı opsiyonları sunuyor. 4 farklı ekran kartı ile NVIDIA'nın Turing mimarisinden GTXve RTX ekran kartlarını seçebilir, 8GB'a kadar artan harici ekran kartı belleği ile rekabet avantajı elde edeceksiniz.

En zorlu oyunları yüksek hızlı ekranlarda oynayın

240 Hz monitör ve GeForce GPU'ya sahip Excalibur G900 ile Call of Duty: Warzone'da, Fortnite, PubG, Killzone gibi yüksek hız gerektiren oyunlar test edildiğinde, daha akıcı animasyon, daha az gölgeleme, daha az yırtılma ve az gecikme avantajları gözlemlendi. Oyun oynarken daha yüksek bir kare hızına sahip olmanın kesin, ölçülebilir faydaları tartışılmazdır. Daha yumuşak görünen animasyonlar; zorlu oyunlarda hedefi izlemeyi iyileştirir, dikkat dağıtıcı efektleri azaltır ve düşük "Sistem Gecikmesi" hedeflerini daha erken görmeye yardımcı oluyor.

10. Nesil yeni işlemcisi ile oyun performansının sınırlarını zorlayan Casper'ın yeni bilgisayarı Excalibur G900, 240 Hz ekranı, 4 ms tepkime ve RTX ekran kartları ile tüm oyunlarda rekabet üstünlüğünü kolaylıkla elde edilebilecek.

Kaynak: İHA