Reklam anlaşmasıyla paraya para demedi! Kıvanç Tatlıtuğ'un kazandığı tutar dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ reklam dünyasını salladı. 11'inci kez Mavi Jeans'in reklam yüzü seçilen Tatlıtuğ yeni reklamında sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekti.

Doğayla iç içe yaşadığını söyleyen Tatlıtuğ, "Çocukluğum doğada geçti benim. Eşimle oturmuş olduğum ev de doğanın içinde. Benim için hayat, yeşil ve mavi" şeklinde konuştu..

Ünlü oyuncu, doğa ile ilgili anısını anlatarak, "Doğum günümdü. Sabah denize gittim bacağıma bir ahtapot dolandı. Çıkardım bacağımdan. Biraz ileri gittim bir tane daha vardı. Onlarla beraber yüzdük. Unutamadığım bir andı birlikte takıldık ve sohbet ettik" dedi..

9 MİLYON TL KAZANDI

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un reklamdan kazandığı para da dudak uçuklattı. Ünlü oyuncunun iddialara göre boy göstermiş olduğu Mavi Jean reklamlarından 1 milyon dolar yaklaşık 9 milyon TL kazandı. Tatlıtuğ'un bir önceki reklamdan da 8 milyon TL aldığı belirtilmişti.