Reklam Koordinatörü (Gazete) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3339.09

Meslek Adı : Reklam Koordinatörü (Gazete)

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Aracıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : -Gazetede yayınlanmak üzere ilan ve reklam siparişi alınmasını ve siparişlerin sözleşmeye uygun yayınlanmasını sağlama, iyileştirmeler için sürekli reklam yayınlarını takip ve kontrol etme, yeni ajans ve acenteler ile işbirliği için ziyaretler yapma,yeni projeler oluşturma ve üst yönetime raporlama,İlan /reklam işlemlerini gerçekleştirme ve bağlı personelini bu amaçla sevk ve idare etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reklam Koordinatörü ( Gazete ), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri ve aracılara ulaşılarak ilan ve reklam siparişlerinin alınmasını sağlamak,

b) Ulusal ve Bölgesel gazeteleri okuyarak mevcut ilan ve reklam uygulamalarını takip ve kontrol etmek,

c) Yeni eğilimlere göre ilan ve reklam projeleri üretmek,

d) Kendisine bağlı personelinin bölgesel ve sektörel bazda görev bölümünü yapmak,

e) Satış ekipleri ve raporlama sistemi kurmak ve yönetmek

f) Siparişlerin alınmasında ve yayınlanmasında muhtemel sorunları gidermek,

g) Gazete için ek çıkarmak ve içeriğini belirlemek,

h) Reklam ajanslarının eğitim ihtiyacını tespit etmek ve eğitim vermek,

i) Sipariş kısaslarını inceleyerek ordinonun son şekline karar vermek,

j) Bazı ilanlar için sayfa ve yer seçimi yapmak, uygulanmasını sağlamak,

k) Gerektiğinde inisiyatif kullanarak ilan/reklam bedeli tespit etmek,

l) Bölümünün diğer birimlerle koordinasyonunu sağlamak,

m) Periyodik durum değerlendirme toplantılarına katılmak, rapor sunmak,

n) Performans değerlemesi yapmak, performans artışı sağlamak,

o) İşlemlere ilişkin sayısal verileri derlemek,

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Reklam Koordinatörü (Gazete) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni mesleği için “3113.35” kod olarak kullanılır iken Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk mesleği için “6210.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reklam Koordinatörü (Gazete) Meslek Kodu “3339.09” olarak belirlenmiştir.