Reklam Ve Tanıtım Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Reklam Ve Tanıtım Uzmanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Görev ve İşlem Basamakları
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2431.06
Meslek Adı : Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
İşletmenin tüm ürün ve hizmetlerine yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinde görev alan, birimlerden gelen taleplere göre ajanslara brifing veren ve yönlendirmelerde bulunan kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı mesleği için “5242.06” kod olarak kullanılır iken Ney İmal Ustası mesleği için “7312.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Meslek Kodu “2431.06” olarak belirlenmiştir.