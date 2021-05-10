Reklam Ve Tanıtım Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu





Görev ve İşlem Basamakları

Meslek Bilgileri



Meslek Kodu : 2431.06

Meslek Adı : Reklam Ve Tanıtım Uzmanı

Grup Bilgileri



Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Birim Grubu : Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İşletmenin tüm ürün ve hizmetlerine yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinde görev alan, birimlerden gelen taleplere göre ajanslara brifing veren ve yönlendirmelerde bulunan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı mesleği için “5242.06” kod olarak kullanılır iken Ney İmal Ustası mesleği için “7312.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı Meslek Kodu “2431.06” olarak belirlenmiştir.

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