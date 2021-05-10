Reklam Yazarı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2641.15

Meslek Adı : Reklam Yazarı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplar

Meslek Birim Grubu : Yazarlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Basın, radyo, televizyon ve diğer araçlar aracılığı ile şirket ve şahısların mal ve hizmetlerinin faydalarını halka tanıtmak amacıyla reklam metinleri yazan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

Reklam Yazarı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reklam yapılacak konuyu müşteriden almak,

b) Reklamın şeklini belirlemek üzere reklam yapılacak kurum veya kuruluşlara danışmak,

c) Reklama uygun kitaplar, broşürler, gazeteler, filmler ve diğer malzemeleri incelemek,

d) Yayın amaçlarına en uygun başlıkları seçmek,

e) Hedef tespiti yapmak,

f) Reklamın yayınlanacağı araçlara göre reklam metninde yer alan ana mesajı belirlemek,

g) Tanıtımını yapacağı mamul ve hizmetin özelliğine göre metnini yazmak,

h) Senaryolu reklam metinlerini rejisörle ortak çalışma yaparak yazmak,

i) Senaryo çekimini yaptırmak,

j) Filmi izlemek ve hatalarını düzelttirmek,

k) Müşterinin görüşünü almak,

l) Yayın için ilgili yere göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Reklam Yazarı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler mesleği için “8131.02” kod olarak kullanılır iken Ney Sanatçısı (Neyzen) mesleği için “2652.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reklam Yazarı Meslek Kodu “2641.15” olarak belirlenmiştir.

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