Reklam Yazarı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Reklam Yazarı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Reklam Yazarı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2641.15
Meslek Adı : Reklam Yazarı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplar
Meslek Birim Grubu : Yazarlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Basın, radyo, televizyon ve diğer araçlar aracılığı ile şirket ve şahısların mal ve hizmetlerinin faydalarını halka tanıtmak amacıyla reklam metinleri yazan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları
Reklam Yazarı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Reklam yapılacak konuyu müşteriden almak,
b) Reklamın şeklini belirlemek üzere reklam yapılacak kurum veya kuruluşlara danışmak,
c) Reklama uygun kitaplar, broşürler, gazeteler, filmler ve diğer malzemeleri incelemek,
d) Yayın amaçlarına en uygun başlıkları seçmek,
e) Hedef tespiti yapmak,
f) Reklamın yayınlanacağı araçlara göre reklam metninde yer alan ana mesajı belirlemek,
g) Tanıtımını yapacağı mamul ve hizmetin özelliğine göre metnini yazmak,
h) Senaryolu reklam metinlerini rejisörle ortak çalışma yaparak yazmak,
i) Senaryo çekimini yaptırmak,
j) Filmi izlemek ve hatalarını düzelttirmek,
k) Müşterinin görüşünü almak,
l) Yayın için ilgili yere göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir
Reklam Yazarı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler mesleği için “8131.02” kod olarak kullanılır iken Ney Sanatçısı (Neyzen) mesleği için “2652.11” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;