Reklamcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Reklamcı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Reklamcı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Reklamcı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Reklamcı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Reklamcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Reklamcı Maaşları

Reklamcı maaşı ortalama olarak aylık 11800_TL'dir. En düşük Reklamcı maaşı 8600_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reklamcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2431.08

Meslek Adı :

Reklamcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Reklam Ve Pazarlama İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Reklâmı yapılmak istenen ürün veya hizmetin içeriğine uygun olarak tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, hedef kitlesinin belirlenmesi, reklâm etkinliğinin ölçülmesi işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reklâmcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satılması istenen mal veya hizmetin niteliklerini belirlemek,

b) Reklâmı yapılacak mal veya hizmete kimlerin ihtiyaç duyabileceği konusunda ön araştırma yapmak,

c) Ürün veya hizmeti tanıtmak için etkileyici tanıtım malzemelerinin tasarımlarını hazırlamak

d) Reklâma yönelik hazırlanan kompozisyonların basımı, çekimi, yayını ve benzeri çalışmaları kontrol etmek ve çalışmaların hedef kitleye ulaşmasını sağlamak,

e) Kitaplar, dergiler, afişler, grafikler, broşürler ve benzeri reklâm araçlarında kullanılmak üzere çizim tasarıları yapmak veya yapılmasını sağlamak,

f) Mal veya hizmetin içeriğine uygun olarak reklâm faaliyetlerini konferans ve seminerler gibi halkla ilişkiler faaliyetleri ile desteklemek,

g) Açık hava reklâm sunumlarını (stadyum, pano) gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunmak,

h) Yürütülen reklâm kampanyaları ve maliyeti hakkında müşterileri bilgilendirmek,

i) Her türlü reklâm çalışmalarında hedef kitleye ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda araştırmalar yapmak, gerekli önlemleri almak, reklâm etkinliği ölçümleri yapmak,

j) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

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