Rekor fiyata satılmıştı! Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Türkiye'ye geri geliyor!

İngiltere’deki müzayadede 438 bin 500 sterline alıcısı bulunan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada alıcısı tarafından Türkiye'ye bağışlandığını açıkladı.

İngiltere’deki Sotheby’s Müzayede Evi’nin “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı” başlıklı müzayedesinde satılan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi, İBB’ye teslim edildi. 350.000 sterline satın alan eser alıcısı, portreyi İBB’ye bağışladı. Portrenin yaklaşık on beş gün içerisinde İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.

EKREM İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun.”