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Türk izleyicilerini ekranlara kilitlemişti! Rekor kıran yerli diziler dünyaya açılıyor

Abonelik sistemiyle hayata geçirilen dijital platform Dramax, rekor kıran Türk dizilerini dünya genelinde erişime açacak.

Türk izleyicilerini ekranlara kilitlemişti! Rekor kıran yerli diziler dünyaya açılıyor

Yayınlandıkları zamanlarda izlenme rekorları kıran yerli diziler tek platform üzerinden dünya genelindeki kullanıcıların erişimine açılıyor. Yeni nesil dijital platform Dramax, 5 bin saatten fazla dizi içeriği ile yayın hayatına başladı.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA TANITACAK"

Tanıtım toplantısında konuşan platformun icra kurulu üyesi Murat Saygı, "Hem ülkemizde üretilen dizilerin kalitesi hem de geniş bir mozaikten oluşan bu toprakların hikayeleri sayesinde dünyada Amerika'dan sonra en çok içerik satan ülke haline geldik. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak" dedi. Platform ile web üzerinden veya mobil uygulama sayesinde 4,6 milyar web kullanıcısı, 5,2 milyar mobil kullanıcı hedeflendiğini belirten Saygı, "Dramax'ı Türk içeriklerini dünyaya ulaştıran bir otoban gibi düşünebilirsiniz" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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