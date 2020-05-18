Rekor sıcaktan bunalanlar ‘karlama'ya koştu, koronavirüs tedbirlerini unuttu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde pazar günü sıcaktan bunalanlar, kar, pekmez ve şerbetten yapılan yöresel bir tat olan "karlama" yiyerek serinlemeye çalıştı. Ancak hem satıcılar hem de müşteriler, sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmayarak koronavirüs salgınını unuttu.

Antalya'da dün 43 dereceyle tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılırken, bunaltıcı sıcak kentte yaşayanlarını zorladı. Serik ilçesinde de bunaltıcı bir hal alan sıcağın etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, iftar sonrası karlama satıcılarına koştu. Torosların zirvelerinden getirdikleri karları, pekmez ve şerbetle karıştırıp, karlama yapan satıcıları tercih eden vatandaşlar serinlemeye çalıştı. Ancak hem karlamayı satan hem de yiyenlerin koronavirüs salgınına karşı önlem almadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Karlama satışı yapan Selahattin- Emine Salman çifti, "Uzun yıllardır Serik'te karlama işiyle uğraşıyoruz. Gündoğmuş'tan ve Alanya Eğrigöl Yaylası'ndan getirdiğimiz karları, pekmez ve şerbetle karıştırarak, müşterilerimize sunuyoruz. Son iki gündür de devam eden aşırı sıcaklardan kurtulmak isteyen vatandaşlar, iftarı açtıktan sonra serinlemek için karlamaya hücum etti. Karlamayı en çok da çocuklar tercih ediyor. Ekim ayına kadar tezgah açmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA