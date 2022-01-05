Rekor ücretle Suudi Arabistan'a satılan Newcaster United transfer için kolları sıvadı! İlk hedef Kieran Trippier!

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistanlılar tarafından tam 300 milyon sterlinlik dev ücret karşılığında satın alınan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, dünyanın en zengin kulübü oldu. Bununla birlikte yapacağı transferler de merakla beklenen İngiliz ekibinin ilk hedefli belli oldu. Atletico Madrid'de forma giyen Kieran Trippier ile görüşme haline olan Newcastle United'ın anlaşma aşamasında olduğu ifade edildi.

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI

Ekim ayında 300 milyon sterlin (yaklaşık olarak 360 milyon euro) bedelle Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınan Newcastle United, ligde istediği konuma gelemedi. Devre arasında takviyeler yapması beklenen yeni yatırımcılarının yeni transferleri merakla beklenirken takıma ilk katılacak ismin de belli olduğu ifade edildi. Sky Sports'un haberine göre İngiliz ekibi Kieran Trippier için Atletico Madrid ile 12 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Kısa süre içerisinde bu transferin resmiyet kazanması beklenirken oyuncunun sağlık testlerinden geçeceği ifade edildi. Atletico Madrid'in bırakmak istemediği ve Trippier ile görüşme yaptığı ifade edilirken, İngiliz futbolcunun ülkesinde forma giymek istediği ve bu yüzden Madrid'den ayrılmayı kafaya koyduğu bilgisine yer verildi.

YÜKSEK BONSERVİSE KARŞI DURMUŞLARDI

Öte yandan Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistanlı yatırımcılar, Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi anılmak istemediklerini, bu yüzden tamamen yüksek bonservis bedeliyle yapılan transferler yerine altyapıya da önem vereceklerini ifade etmişti. İngiliz ekibi şu anda Premier Lig'de topladığı 11 puanla 19. sırada yer alıyor.