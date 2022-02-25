Rekorları alt üst eden altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor! Gram altın 900 TL'nin altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rekorları alt üst eden altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor! Gram altın 900 TL'nin altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası dünya piyasalarında yaşanan hareketlenmeyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Dün 900 TL'yi de aşan gram altın yeni güne düşüşle başladı ve 860 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 25 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...