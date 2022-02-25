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  3. Rekorları alt üst eden altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor! Gram altın 900 TL'nin altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rekorları alt üst eden altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor! Gram altın 900 TL'nin altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası dünya piyasalarında yaşanan hareketlenmeyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Dün 900 TL'yi de aşan gram altın yeni güne düşüşle başladı ve 860 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 25 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Rekorları alt üst eden altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor! Gram altın 900 TL'nin altına indi, yatırımcı gelişmeleri izliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1115

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 25 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...