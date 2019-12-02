Rektör Akgül: “Engellilik konusunda toplum olarak henüz yeterince bilinç sahibi değiliz”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül, mesajında, "Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık vesilesiyle hayatın içinde önemli bir olgu olan engellilik hakkında toplum olarak daha fazla bilinçlenmek ve engellilerin sorunlarını dile getirmek için fırsat elde etmekteyiz. Kuşkusuz engellilik, canlılar dünyasında son derece olağan ve sıradan bir durumdur. Ancak insanlar zaman zaman bu durumu reddetme ya da ötekileşme eğilimine girerek doğanın yasalarına muhalif davranmayı seçmektedirler. İnsanların tutumları ne olursa olsun hayat olağan akışı içerisinde seyretmeye devam edecek ve "engel" olarak tanımlanan durumlar, onu "aşılması imkansız zorluklar" olarak görenlerin zihinlerinde tüm karmaşıklığıyla varlığını sürdürecektir. Maalesef engellilik konusunda toplum olarak henüz yeterince bilinç sahibi değiliz ve engelli bireyleri "kusurlu" ya da "eksik" olarak görmeye devam etmekteyiz. Oysa bu son derece yanıltıcı ve maddi bir değerlendirme olup insanın iç dünyasını ve gerçek potansiyelini görmezden gelen, yaşamın değerini ise yok sayan bir yaklaşımdır. Yasal zorunluluklar ve hukuki gereksinmeler nedeniyle "engelli" olarak tanımlanan bireylerin, hayatın içerisinde "engel" olarak görünmemeleri en büyük temennimizdir. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, "engelli" bireylerin toplumda daha fazla görünür kılındığı, hayatlarının fiziki ve duygusal anlamda daha fazla kolaylaştırıldığı, ötekileştirilmeden diğer insanlarla eşit haklara sahip olduğu bir dünya diliyor; onların karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık geliştirerek kendilerine destek olan tüm kişi ve kurumlara şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA