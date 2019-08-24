Rektör Akgül, inşaat alanlarında incelemelerde bulundu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yapımı sürmekte olan akademik birimlerin inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mustafa Bahar eşliğinde çalışmaların devam ettiği inşaatları gezen Rektör Akgül ilk olarak geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin inşaat alanını ziyaret etti. Daha sonra Tıp ve Sağlık Bilimleri binasının inşaatını inceleyen Akgül ve beraberindekiler buradaki derslikler ve laboratuvarları gezerek Eğitim Fakültesi için yapımı süren bina inşaatına geçtiler. Burada da amfiler, derslikler, yerleşim alanları ve çevre düzenlemeleri ile ilgili incelemelerde bulunan Akgül son olarak Enerji Verimliliği Merkezindeki tamamlanan çalışmaları kontrol etti.

"Eğitim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için titizlikle çalışıyoruz"

Rektör Akgül ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunarak, "Eğitim-öğretim döneminin açılışına sayılı günler kala yapımı sürmekte olan inşaatlarımızı incelemek istedik. Eğitim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi ve öğrencilerimizin mağdur olmamaları için gerekli titizliği göstererek çalışmalarımızı gayretle sürdürmekteyiz. Mevcut binalarımız yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmeye çalışılıyor. İnşallah mevcut ve aramıza katılacak yeni öğrencilerimiz bu yıl tamamlanacak olan yeni binalarımızda eğitimlerini güzel bir şekilde sürdürecekler. Şimdiden yeni binalarımızın ve yeni eğitim-öğretim dönemimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA