Rektör Akgül, öğrenci topluluklarını kabul etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitede 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca pek çok etkinlik düzenleyerek dereceye giren öğrenci temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci eşliğinde Rektör Akgül'ü makamında ziyaret eden İlham Topluluğu Başkanı Mine Ünlü, Sinema ve Tiyatro Topluluğu Başkanı Safiye Demir ve Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı İzzet Dedeoğlu, Rektör Akgül ile bir süre sohbet etti. 2018-2019 akademik yılında sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetler olmak üzere pek çok etkinliğe imza atan ve en yüksek puanı alan öğrenci topluluklarına ödülleri verildi. 68 öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen 389 etkinlik içerisinde İlham Topluluğu 32 etkinlik ile 94 puan alarak birinci olurken, Sinema ve Tiyatro Topluluğu 13 etkinlik ile 58 puan alarak ikinci, Genç Girişimciler Topluluğu da 15 etkinlik ile 42 puan alarak üçüncü oldu.

Ödül töreninde ilk üçe giren topluluk temsilcileri ödüllerini Rektör Akgül'ün elinden aldı. Rektör Akgül, öğrencilere hayatın bir mücadele olduğunu ve başkanlık görevleri bitse bile organizasyon yapma kabiliyetlerini kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatarak, "Öğrencilerimizin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleri değil, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler içerisinde yer alması bizleri son derece mutlu ediyor. Bizler de bu konuda öğrencilerimize her türlü desteği vermekten memnuniyet duyuyoruz. Başta dereceye giren öğrenci topluluklarımız olmak üzere tüm topluluk temsilcilerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA