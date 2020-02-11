Rektör Aldemir, ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısına katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 7-9 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen 2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısı'na katıldı.

Antalya'da gerçekleşen toplantı sırasında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'dek, gelişmeler hakkında Aygün'e bilgiler verdi ve ADÜ'nün tanınırlığının artarak her alanda marka bir üniversite olması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Şeffaf bir yönetim anlayışını ilke edindiklerini ifade eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda gösterilen hassasiyet ve kamuoyunun sınavlara yönelik güvenini arttırıcı yaklaşımları için Aldemir'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA