Rektör Aldemir, Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına katıldı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 7. Aydın Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı.

ADÜ Çine Meslek Yüksek Okulu tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği stant protokol üyelerince ziyaret edilirken, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarım ve hayvancılığın Aydın için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Tarım, insanımızın sağlıklı beslenmesi için önemli olup insanoğlunun modası geçmeyen bir üretim faaliyetidir. Şehrimiz Aydın, bir tarım bölgesidir. Tarım bu bölgede ağırlıklı bir sektör olduğundan Üniversitemiz bünyesinde bulunan Ziraat ve Veteriner Fakültelerimiz Aydın ve bölge insanına hizmet için verimliliğin arttırılması adına her türlü desteği verecektir. Bu konuda hazırladığımız projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Üniversite olarak sektörün tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde olacağız. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı bu açıdan son derece önem taşıyor. Birçok kurum ve kuruluşun kaynaşması, ortak projeler etrafında toplanması açısından bu tür etkinliklere Üniversite olarak her türlü katkıyı sağlamaya açığız" dedi.

Kaynak: İHA