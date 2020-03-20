Rektör Alma, Covid-19’a Karşı Ar-Ge Çalışması Talimatı Verdi

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Covid-19 virüsüne yakalananların tedavisine yönelik ürün geliştirilmesi için talimat verdi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Mühendislik ve Ziraat fakültelerinde laboratuvarları gezerek cihazları tetkik ettiler. Rektör Alma ve Rektör Yardımcısı Demirtaş'ın laboratuvarlardaki incelemeleri sırasında Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Duried Alvazeer ve Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mesude Figen Dönmez, cihazlar ve laboratuvarlarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Alma Covid-19 için Ar-Ge talimatı verdi

Rektör Alma, hidrojenli su üretmek üzere Iğdır Üniversitesi bünyesinde kurulan Mikrobiyoloji ve Gıdalarda Redox Uygulamaları Araştırma Merkezini de ziyaret etti. Hidrojenli suyun daha önce HIV virüsünde etkili olduğu düşüncesinden hareketle Rektör Alma, Covid-19 virüsü üzerinde etkili, tedaviye yönelik ürün geliştirilmesi ve üretim gerçekleştirilmesine dair talimat verdi.

Kaynak: İHA