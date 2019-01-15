Rektör Bağlı, Eğitim Bir-Sen’in tanışma ve kaynaşma yemeğine katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şubesi tarafından düzenlenen tanışma ve kaynaşma yemeğine katıldı.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şubesi tarafından sendika üyesi üniversite personellerine yönelik tanışması ve kaynaşması yemeği düzenlendi. NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde düzenlenen programa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Özdemir, Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, sendika yönetimi, sendika üyesi akademik ve idari personel katıldı.

Tanışma ve Kaynaşma yemeği öncesi bir konuşma yapan Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, Türkiye'nin gelişebilmesi ve her alanda ileriye gidebilmesi için vakur bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Çiftci, "1992 yılında şair, mütefekkir ve dava adamı Mehmet Akif İnan abimiz tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen'in kitlesi şükürler olsun bugünden itibaren 450 bine ulaşmış ve bu rakam bizim alanlardaki gücümüzü ve yetkinliğini göstermektedir. Mehmet Akif İnan 1992 yılında bizim sendikamızı kurarken amacı, kamu çalışanların bir sendika üyeliğini gerçekleştirmek ve sivil toplum örgütlerinin demokrasi bağlamında etkinliğini arttırmaktı. Bu amaçla kurulan sendikamız Memur Sen çatısı altında şu anda 1 milyon 100 bin üyesi olan bir konfederasyon içerisinde 450 bin üyesi ile muhteşem bir sendika konumundadır. Kurulduğu günden bugüne bizler Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye'nin gelişebilmesi ve her alanda ileriye gidebilmesi için vakur bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam edeceğiz. Biz Eğitim-Bir-Sen sendikası olarak hiçbir zaman alanlarda çatışmacı sendikacılık yapmadık ve yapmayacağız. Bizim amacımız hizmet sendikacılığı, bizim amacımız üye bazlı çalışma sendikacılığı. Bu sendikacılığı yaptığımız için de Türkiye'nin en büyük sendikası konumundayız. Nevşehir özelinde 17 Kasım 2018 gerçekleştirdiğimiz seçimden sonra hızlı bir şekilde alanlara indik ve bu çalışmalarımız neticesinde de 2150 olan sayımızı 2220'lü rakamlarımıza ulaştırdık. Üniversitemiz ayağında da yeni bir yapılanmaya meydana getirdik ve bu yeni yapılanmayla birlikte 96 olan üye sayımızı 121 rakamına ulaştırdık ve şu anda düzenlediğimiz yemekle birlikte yeni yönetimi de sizlere taktim ederek daha etkin bir çalışma içerisine gireceğiz.

Bu vesileyle bizlere bu imkanı sağlayan kapısını ve gönlünü bizlere açan, dava adamlığından ve insanlığından taraflı ve tarafsız herkesin memnun olduğu sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya bir kez daha şükranlarımızı sunuyor ve kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selamlama konuşması yapan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise, sendikaların ve diğer sivil toplum kuruluşlarının ekstra denetim mekanizması olarak, yol gösterici bir muhalefet yapmak suretiyle çok önemli bir işlevi yerine getirdiklerine inandıklarını belirtti.

Bağlı konuşmasında, "Öncelikle siz değerli katılımcıları ve sayın Başkanımızı saygı ve sevgiyle selamlar iken Mehmet Akif İnan'ı da bir kez daha rahmet ve minnette anıyorum. Benim hem üstadım, hem de memleketten kadim bir dostum olan Mehmet Akif İnan, özellikle sivil toplum alanının güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalarında siyasetin üzerinde bir kamu vicdanının, kamunun üzerinde de bir toplum vicdanının her zaman var olmasının çalışmalarına zaman zaman gençliğimde katıldığım ve bir serüvene çıktığım için oldukça mutluyum. Tabi ki kamu idaresi, sadece kamu otoritesi tarafından desteklenen bir mekanizma değil ayna zamanda kamu vicdanı tarafından desteklenmesi ve denetlenmesi gerekiyor. Biz sendikaların, sivil toplum kuruluşların ekstra denetim mekanizması olarak ve yol gösterici bir muhalefet yapmak suretiyle çok önemli bir işlevi fonksiyonu yerine getirdiklerine inanıyoruz. Ben bir kez daha Eğitim-Bir-Sen yeni yönetimi ile üniversite yönetimine hayırlı olmasını diliyorum. Yeni görevlerinde ve çalışmalarında güzel ve başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum" dedi.

Ayrıca tanışma ve kaynaşma yemeğine katılan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, katılımcılar ile bir araya gelerek kendileriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA