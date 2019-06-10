Rektör Biber akademik ve idari personelle bayramlaştı

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Yenisey Konukevinde düzenlenen bayramlaşma töreninde akademik ve idari personelle bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit ile akademik ve idari personel katıldı.

Tören sonrası personelle bir süre sohbet eden Rektör Biber, Ramazan Bayramı'nın ARÜ ailesi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: İHA