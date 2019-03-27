Rektör Bilgiç, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, fakülte ziyaretlerine Fen-Edebiyat Fakültesi ile devam etti.

İstatistik, Coğrafya, Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinde bölüm başkanları ve öğretim elemanlarıyla buluşan Rektör Bilgiç, talepleri dinledi, bölümlerden beklentilerini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı ile birlikte ilk olarak İstatistik Bölümü'nü ziyaret etti. Burada İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi, bölümle ilgili olarak bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Rektör Bilgiç, bölümlerle zaman zaman bir araya geldiklerini, bundan sonra bu tür görüşmeleri daha sık yapacaklarını ifade etti. Rektör Bilgiç, akredite olan İstatistik Bölümü'nü tebrik etti ve daha çok proje istedi.

Geçen günlerde Fen-Edebiyat Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından verilen akreditasyon dolayısıyla da Bölüm Başkanı Terzi ve öğretim görevlilerini tebrik eden Rektör Bilgiç konuşmasında, akademisyenlerden beklentilerini de dile getirdi ve daha çok proje üretilmesi konusundaki isteğini ifade etti.

Coğrafya laboratuvarında öğrencilerle sohbet etti

Daha sonra Coğrafya Bölümü'ne ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i burada Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, Bölüm Başkan Yardımcıları ve öğretim elemanları karşıladı. Ziyarette ilk olarak Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Harun Reşit Bağcı, bölümün tarihçesi, öğrenci sayıları, akademik ve idari personel, fiziki olanaklar ve bölümde yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirici bir sunum yaptı. Burada da öğretim elemanlarından daha çok proje üretilmesi talebini dile getiren Rektör Bilgiç, ziyaretin sonunda bölüm laboratuvarlarını gezdi. Burada öğretim elemanlarından bilgi alan Bilgiç, öğrencilerle de bir süre sohbet etti ve onların hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmedi.

Psikoloji Bölümü terapi görüşme odalarını gezerek bilgi aldı

Coğrafya Bölümü ziyaretinin ardından ise Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerini gezdi. Burada Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Koç ve bölümlerin öğretim elemanları ile bir araya gelen Rektör Bilgiç talepleri dinledi, beklentilerini dile getirdi. Bilgiç, görüşmenin ardından ise Psikoloji Bölümü terapi görüşme odalarını gezerek bilgi aldı.

Kaynak: İHA