Rektör Budak, öğrencilere seslendi

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçilmesi ile uzak kaldığı öğrencilerine sosyal medya üzerinden seslendi. En kısa sürede öğrenciler ile kampüs ortamında tekrar birlik olacaklarına inandığını belirten Prof. Dr. Budak, bu süreçte öğrencilerin mağduriyetine hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini vurguladı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilere yönelik sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, "Dünyayı sarsan korona virüs sebebi ile devletimiz hayati önlemler almış durumda. Ege Üniversitesi olarak bu zor günleri atlatmak için devletimizin kurumları ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Üniversite senatomuz lisans öğrencilerinin vize, final ve bütünleme sınavlarını; lisansüstü öğrencilerin sınav ve tez savunmalarını içeren akademik takvim ile uzaktan eğitim konularında kararlar aldı. Alınan kararlar üniversitemizin web sitesinden sizlere duyuruldu. Müspet gelişen şartlara göre de üniversitemiz yönetimi hızlı şekilde karar alabilecektir" diye konuştu.

'Whatsapp hattı" uygulaması

Tüm planlamaları yaptıklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Öğrencilerimizin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Yüksek lisansa başvuracak öğrencilerimizi için sınavlar, mezuniyet tarihlerine göre belirlenecek. Sınav döneminde konaklama, barınma gibi sorunlar konusunda devletimizin ilgili kurumları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ege Üniversitesinin yönetim kurulundan ve senato üyelerinden sizlerle iletişimde olmalarını rica ettik. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 7/24 öğrencilerin sorularına ve sorunlarına yanıt verecek "Whatsapp hattı" uygulamasını hayata geçirdik. Bu süreçte sizlerle devamlı temas halinde olmamız ciddi önem arz ediyor. Bu zorlukları birlik ve beraberlikle aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"Bu süreci fırsata dönüştürün"

Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi Rektörü olarak benim için en önemli konu, geleceğimiz olan siz gençlerin sağlığı. Sağlığınıza dikkat edin. Sizler bizim geleceğimizsiniz, evlatlarımızsınız. İnanıyorum ki en kısa sürede üniversitemizin o güzel yeşil kampüsünde hocalarımız ve çalışanlarımız ile sizlerle birlikte olacağız ve kucaklaşacağız. Bu dönemi çok iyi değerlendirin. Ege ders materyalleri başta olmak üzere derslerinize iyi çalışın. Bu süreci bir fırsata dönüştürün. Yabancı dilinizi geliştirin. Sporu ihmal etmeyin. Sağlık Bakanlığımızın virüsle mücadelede koyduğu 14 kuralı uygulayın. Hepiniz evde kalın, sağlıklı kalın" diye konuştu.

Kaynak: İHA