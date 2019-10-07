Rektör Budak: "Önceliğimiz iş birliğini daha ileri noktalara taşımak"

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin hedefleri doğrultusunda yeni eğitim-öğretim döneminde de önceliğimiz; üniversitemiz akademisyenleri ile İzmir'imizin ve adını aldığımız bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda iş birliğini daha ileri noktalara taşımak" dedi.

Türkiye'de dördüncü sırada kurulan Ege Üniversitesi'nde iki yılını dolduran Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, hem akademik hemde idari açıdan önemli anlamlı projeleri uygulamaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada vurgu yaptığı, "üniversitelerin ve şehirlerin bütünleşmesi" isteği doğrultusunda harekete geçen Budak, bu vizyon doğrultusunda çeşitli projeler ve programlar yaptı.

Rektör Prof. Dr. Budak, yeni dönemde bu projelerin devam edeceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile yeni eğitim öğretim döneminde de bilimsel araştırma-proje ve akademik hedeflerimize ulaşmak için Ege Üniversitesi ailesi olarak hep birlikte azimle çalışacağız. Üniversitemiz hemen her alanda bünyesinde ülkemizin en donanımlı ve en gelişmiş bölümlerini barındırıyor. Ege Üniversitesinin bilimsel potansiyelini görünür kılarak, üniversitenin bütün kapılarını paydaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara açarak üniversite ile şehri bütünleştirme noktasında önemli projelere imza atık, yeni dönemde de atmaya devam edeceğiz" dedi.

Ege Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve bilim üretmenin yanı sıra topluma ve kurulduğu şehre karşı önemli sorumluluğunun olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Yürüttüğümüz bilimsel faaliyetlerde devlet ve uluslararası yükseköğretim kurumları başta olmak üzere eğitim ve bilim dünyası, iş dünyası, spor dünyası, kültür sanat dünyası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine özel önem veriyoruz. Çok sayıda topluma hizmet ve sosyal sorumluluk projesi uygulamaya koyarak metropol ve periferide halkla üniversitemiz akademisyenlerini bir araya getiriyoruz. Bir örnek vermem gerekirse; Ege Üniversitesinin bilgi birikimini toplumla paylaşmak amacıyla geliştirdiği, "Ege Üniversitesi Orman Okulu', "Ege Üniversitesi Köyümüzde" ve "Bu Projede İyilik Var. İyilik Hayat Kurtarır" projesi bunlardan bir kaçı" diye konuştu.

Ege Üniversitesinin sorumluluğun büyük olduğunu ifade eden Rektör Budak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin hedefleri doğrultusunda yeni eğitim-öğretim döneminde de önceliğimiz; üniversitemiz akademisyenleri ile İzmir'imizin ve adını aldığımız bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işbirliğini daha ileri noktalara taşımak. Bu anlamda bilimi ülkemizin ve insanlığın sorunlarının çözümü için seferber edeceğiz. Toplumla, şehirle bütünleşebilen, kenetlenebilen üniversitelerin gelecekte daha başarılı olacağına inanıyoruz. Üniversitemizin ürettiği bilim ve teknolojiyi toplumumuzun her katmanına yaymalıyız. İnsanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, milli projelerde yer alan, diğer üniversiteler ile iş birliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'ye ışık saçmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz."

Kaynak: İHA