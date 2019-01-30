Rektör Budak, Üniversite Hastaneler Birliği yönetimine seçildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yer aldığı yeni yönetim, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nin olağanüstü genel kurulunda oy birliğiyle seçildi. Yeni yönetim ilk toplantısını Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında yaptı.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneğinin olağanüstü genel kurulu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yer aldığı yeni yönetim, oy birliğiyle seçildi. Faaliyetlerine hızlı başlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in Başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Ankara'da yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında, Üniversite Hastaneleri Birliği üyesi Ege, Gazi, Ankara, Cerrahpaşa ve Çukurova üniversitelerinin rektörleri Sağlık Politika Kurulu toplantısı yaptı. Toplantıda, devletin sağlıkta öncelikli alanlarıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını dile getiren Rektör Budak, "Güçlü bir Türkiye için devletimizle iş birliği içinde yaptığımız çalışmalarımız ve gelecekte yapmayı planladığımız projelerimizle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Devletimizin öncelikli alanlarına ilişkin üniversiteler olarak ne gibi katkılar sunabileceğimiz üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Ege Üniversitesi olarak farklı disiplinlerde devletimizin öncelikli alanlarına yönelik bir süredir yürüttüğümüz çalışmalarımız vardı, bu çalışmalarımızı genişleterek sürdürüyoruz" dedi.

Derneğin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Rektör Budak, "Üniversitelerin sağlık uygulama araştırma merkezleri ve hastanelerinin sorunları değerlendirilip çözüm yolları üretilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca dernek üyesi üniversiteler, bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşıyor, ortak eğitimler düzenliyor. Biz de Ege Üniversitesi olarak derneğin faaliyetlerine desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA