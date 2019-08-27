Rektör Cebeci: “Televizyonlar şiddeti teşvik ediyor”

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, televizyonların yaptıkları habercilikle şiddet ve vahşeti teşvik ettiğini ileri sürdü.

Şiddeti özendirici yayıncılık yapıldığı yönünde bir paylaşım yapan Rektör Cebeci, "Türk televizyon haberciliği şiddet ve vahşeti teşvik ediyor. Haber bültenlerinin son yarım saati en ince ayrıntılarına kadar tekrar tekrar gösterilen vahşet haberleriyle dolu. Duyguları ve sinirleri tahrip eden bütün argümanları kullanıyorlar. Onlara göre her cinayet ve kaza haberi en abartılı şekilde değerlendirilecek bir fırsattır. Hiçbir şey bulamazlarsa bir bisiklet sürücüsünün bir araca dokunup düşmesi ve hafif yaralanması bile haber oluyor. Bu aymazlık yüzünden insanların giderek çok önemli hadiseler karşısında duyarlıkları köreliyor. Artık yeter! Yazıktır, ayıptır, günahtır! Her şeyi kıvamında tutmayı başaramaz mısınız?" dedi.

Kaynak: İHA