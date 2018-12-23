Rektör Çomaklı, engelli öğrenciyi doğum gününde yalnız bırakmadı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Engeliler Araştırma Enstitüsünde 2014-2015 grubundaki down sendromlu akranlarıyla eğitim alan engelli öğrenci Siraç Atik'in doğum günü kutlamasına katılarak bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmadı.

Rektör Çomaklı, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette diğer öğrencilerle de yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi. Böylesine anlamlı bir günde öğrencilerini yalnız bırakmayıp onların sevinçlerine ortak olan Prof. Dr. Çomaklı, daha sonra günün anısına hazırlanan pastayı öğrencilerle birlikte keserek kendi elleriyle ikramda bulundu. Rektör Çomaklı, kutlamanın ardından ise velilerle görüş alışverişinde bulunarak taleplerini dinledi.

"Biz sadece Enstitümüz bünyesinde eğitim gören öğrencilerimizi önemsemiyoruz"

Ziyarete ilişkin görüşlerini paylaşan Çomaklı, "Üniversitemiz, özel eğitim alanındaki hassasiyetiyle her zaman adından başarıyla ve gururla söz ettirmektedir. Engelliler Araştırma Enstitümüzün, Türkiye'de alanında ilk ve tek olması da bu hassasiyetimizin bir göstergesidir. Enstitümüz, öğrencilerimizin bu alandaki öğrenim gereksinimlerini karşılayabilmek adına bünyesindeki nitelikli ve yetişmiş uzman kadrosuyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Enstitümüz bu kapsamda da pek çok bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmakla kalmayarak 0-8 yaş grubundaki gelişimsel yetersizlik ve gerilik gibi problemlerle yaşamlarını sürdürmekte olan çocuklarımıza eğitim olanağı da sunmaktadır. Biz sadece Enstitümüz bünyesinde eğitim gören öğrencilerimizi önemsemiyoruz. Aynı zamanda büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan öğrencilerimizin ailelerine yönelik hizmetlerimizi de sunma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda ailelerimize yönelik olarak sürdürdüğümüz çalışmaların başında da danışmanlık ve rehberlik hizmetimiz geliyor. Dileyen ve ihtiyacı olan tüm ailelerimizin böylesine önemli ve verimli bir hizmetten yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Bizler her zaman öğrencilerimiz ve aileleri için daha iyisini nasıl yapabileceğimizin arayışı içerisinde olduk ve bundan sonra da aynı kararlılık ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğimizden de şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı, en kısa zamanda tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle öğrencilerin yanından ayrıldıktan sonra ise Engeliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Diken'den, Enstitü bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Enstitü sadece çocuklarımıza değil, ailelere de hizmetler sunuyor"

Engelliler Araştırma Enstitüsünde öğrenim gören öğrencilerin velilerinden Muhammet Atik ise Enstitünün kendilerine sunduğu imkânlara ilişkin görüşlerini dile getirerek, "Toplumumuzun bir gerçeği olan ve çözüm bekleyen sorunlarıyla yaşam mücadelesi veren engellilerimizin tüm sorunlarına maddi ve manevi çözümler bulmak, onlara destek olmak, yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettirmek amacıyla hayata geçirilen Engeller Araştırma Enstitüsünün kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Enstitü, çözüm bekleyen sorunlara kalıcı, çağdaş ve bilimsel çözümler sunmanın yanı sıra çeşitli engel tanımlamasıyla müracaat eden bireylere eğitim ve rehberlik hizmeti vermektedir. Biz de bu hizmetlerden azami derece faydalanıyoruz. Oğlumuzun, merkeze başladığından beri gözle görülür değişikliklerine tanıklık ediyoruz. Enstitü sadece çocuklarımıza değil, biz ailelerin de bilinçlenmesi yönünde hizmetler sunuyor. Bizler; sosyal haklarımız, sunulan hizmetler ve imkanlarımız hakkında enstitü tarafından bilgilendiriliyoruz. Ayrıca engelli bireye sahip olmanın psikolojik olumsuzluklarından kurtulup hayata daha objektif bir şekilde bakmamıza önderlik etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Rektörümüzün hassasiyetleri umarım insanlar için örnek teşkil eder"

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın, gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin kendileri açısından önemine değinen Atik, "Rektörümüzün, Oğlum Siraç'ın doğum gününe iştirakları bizi son derece onure etti. Bu bir nezaket, tevazu ve hangi durumda olursa olsun insana verilen değerdir. Çocuklar bir rektörün incelik gösterip kendileriyle bir arada olduğunun farkında olmayabilirler. Ancak biz ailelerin duyduğu gurur, anlatılamayacak kadar büyüktür. Rektörümüzün bu hassasiyetleri umarım ki tüm insanlar için örnek teşkil eder. Biz aile olarak çocuğumuzun ve diğer engellilerin yalnız olmadıklarına ve kaderlerine terk edilmediklerine tanıklık etmekteyiz" dedi.

Engelliler Araştırma Enstitüsü alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyor

Üniversite bünyesinde 1993 yılında kurulup 1994'te de faaliyetlerine başlayan Engelliler Araştırma Enstitüsü, hâlen alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Enstitü, 31 kişilik öğretim kadrosu aracılığıyla Zihinsel Engelliler, Ortopedik Engelliler, İşitme Engelliler ve Görme Engelliler Anabilim Dallarında aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Enstitünün, çocuklara yönelik temel faaliyetleri arasında 0-72 ay arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan çocuklara bireysel ve kaynaştırmaya dayalı grup öğretim seçeneklerinin sunulması, 0-96 ay arasında gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukların gelişimsel, davranışsal ve eğitsel değerlendirmelerinin yapılması, 72-96 ay arasındaki gelişimsel geriliği/yetersizliği olan çocuklara kaynaştırma sürecinde bireysel eğitim desteği sunulması gibi hizmetler yer alıyor.

Enstitü, engelli öğrencilerin ailelerini de unutmuyor

Engelliler Araştırma Enstitüsünün, çocukların eğitimlerinin yanı sıra bu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak gerekli materyallerin ve araçların hazırlanması gibi çalışmaları da bulunuyor. Bu faaliyetler ise gelişimsel gerilik/yetersizlik alanında ölçme ve değerlendirme araçları, eğitim/müdahale programlarının geliştirilmesi ve uyarlanması, gelişimsel gerilik/yetersizlik gösteren çocukların ailelerine yönelik kültürel değişkenleri de temel alan ve ailelerin psikolojik iyi olma hallerini destekleyecek ulusal paket programların hazırlanması, gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki çocukla çalışan uzman/eğitimcilere yönelik bilimsel ve güncel bilgilendirici kılavuz kitap, broşür hazırlanması ve eğitim seminerleri düzenlenmesi, üniversitenin diğer birimlerine lisans ve lisansüstü öğretim ve lisansüstü tez yönetimi desteğinde bulunulması olarak sıralanıyor.

Kaynak: İHA