Rektör Çomaklı; "İş birliği büyümeye devam ediyoruz"

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Rektör Çomaklı; "İş birliği büyümeye devam ediyoruz"

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Üniversite ile toplum buluşmalarının güçlenmesi noktasında devam eden ortak akıl arayışlarına yönelik gerçekleştirilen ziyaretlere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, üniversitenin pek çok alanda hızlı bir şekilde büyüdüğünü, bunun ana etkenlerinden birisinin de şehir-üniversite bütünleşmesine dair yapılan çalışmalar olduğunu söyledi.

Rektör Çomaklı: "Başarımız, Şehirle Kurduğumuz İyi İlişkilerin Bir Yansımasıdır"

Ziyarette, kampüsün son durumu hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sorunsuz şekilde ilerlediğini vurguladı. Üniversitenin sadece akademik bilgi üreten bir kurum olmadığını, içinde bulunduğu şehre, şehrin diğer tüm dinamikleriyle birlikte katkı sunmaya gayret ettiklerini söyleyen Çomaklı: "İş birliği içinde yapılan her çalışmayı önemli buluyoruz. Bugün, üniversitemizin hızlı şekilde büyüyor olması, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında şehirle kurduğumuz iyi ilişkilerin bir yansımasıdır. Üniversitemizin tüm imkânlarını halkımız için seferber ederek bilginin değere dönüşmesini sağladık. Bu sayede üniversitemiz, akademik faaliyetlerinin yanında topluma katkı misyonunu da başarılı bir şekilde yerine getiriyor" dedi.

Yeni döneme dair yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında da konuğu ile bilgi paylaşımında bulunan Çomaklı; akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere her alana dair planlamaların yapıldığını ve üniversite olarak yeni döneme tüm bileşenleri ile hazır olduklarını söyledi.

Küçükoğlu: "Atatürk Üniversitesi Herkesin Ortak Değeridir"

Geçmişten aldığı tecrübeyi günümüze yansıtarak geleceğe ışık tutan, yetiştirdiği yüzbinlerce mezunu ile ülkemize hizmet edecek nitelikli insan kaynağını yetiştiren ve birer kültür elçisine dönüştüren Atatürk Üniversitenin şehrin önemli bir değeri olduğunu, gerek sosyal hayata, gerek akademik camiaya, gerekse yerel gelişmelere sunduğu katkıların somut şekilde hissedildiğini vurgulayan Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum'un hafızası olan, kültürel ve tarihsel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktaran böylesine kıymetli bir kurumun varlığının herkes için oldukça önemli olduğunu belirterek, yeni döneme hazırlık yapan Atatürk Üniversitesinin her bir ferdine ayrı ayrı başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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