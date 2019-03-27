Rektör Çomaklı ve yönetimi MÜSİAD’ın konuğu oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) konuğu oldu.

Rektör Çomaklı, yardımcıları ve birim yöneticileri, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir'in daveti üzerine şube başkanlığında gerçekleşen kahvaltıya katıldı.

Toplantıda Erzurum ekonomisi ve sanayi faaliyetleri konuşulurken, şehrin hak ettiği konuma gelmesi için geliştirilen projeler üzerine görüş ve fikir alışverişinde bulunuldu. MÜSİAD'ın önerileri arasında yer alan, şehirde kapatılan veya atıl halde bulunan önemli fabrikaların yeniden çalışabilir hale getirilmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda, önemli çıktılar elde edildi.

Rektör Çomaklı ve yönetimini MÜSİAD Erzurum Şubesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Fuat Demir, davete icabet eden Çomaklı'ya teşekkür etti. Rektör Çomaklı ve yönetiminin göreve geldiği günden beri gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Fuat Demir, geçmişten gelen bir bağ ile iki kurumun bundan sonra daha aktif bir şekilde iş birliklerini devam ettireceklerini söyledi.

Demir: "Şehrimizde bir kalkınma hamlesi olacaksa bu üniversitemiz öncülüğünde ve iş adamlarımızın destekleriyle gerçekleşecektir. Göreve geldiğimizde ilk işimiz ATA Teknokent ile çalışma yapmak oldu. Öncelikli hedeflerimizin başında, devasa bir alt yapıya sahip olan Atatürk Üniversitesinden faydalanma yoluna gitmek ve ortak paydada buluşmak geliyor" ifadelerini kullandı.

"Atatürk Üniversitesi topluma proje ofisi gibi destek veriyor"

"Amacımız, üretimle birlikte ülkemizin ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara destek vermek" diyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle topluma faydalı olmak için çalıştığını aktardı.

Bölgede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çabalanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, bilimsel çalışma yapmak ve çiftçiyi üretime teşvik etmek adına küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile arıcık ve kanatlı hayvan sektörlerinde faaliyet sürdürdüklerini belirtti.

Rektör Çomaklı, "Üniversitemiz Erzurum ve çevre illere adeta bir proje ofisi gibi mentorlük desteği veriyor. Her kurum bu hizmetten yararlanma yoluna gitmelidir. Çünkü üniversitemiz sadece eğitim veren bir kurum değil, aynı zamanda şehrinin dertleriyle dertlenen, onu önemseyen ve kalkınması için durmaksızın çalışan bir misyona da sahip. Bu konuda bizden destek almak isteyen, iş birliği yapmak ve ortak paydada buluşmak için kapımızı çalan herkese yardımcı olmaya hazırız" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA